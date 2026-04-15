Daha önce Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde belediye başkanı olarak görev yapan Köken’in yeni pozisyonu kamuoyuyla paylaşıldı. Görev yaptığı dönemde ilçede hayata geçirilen projeler ve hizmetlerle öne çıkan Köken’in, Bursa’daki yeni görevine resmen başladığı aktarıldı.

1964 yılında Ordu’nun Perşembe ilçesinde dünyaya gelen Köken, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. 1994-1999 yılları arasında Eyüpspor Kulübü’nde başkanlık görevini üstlenen Köken, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde genel sekreter yardımcılığı yaptı.

Sanata, özellikle müziğe ilgi duyan Köken; Eyüp Musiki Vakfı ile Ordulular Birliği Hizmet Vakfı kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Siyasi kariyerinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından 2019 yerel seçimlerinde Eyüpsultan Belediyesi başkan adayı olarak gösterilen Köken, 112 bin 339 oy alarak seçimi kazandı.