

İddiaya göre gençlerin henüz hangi yolla elde ettikleri belirlenemeyen para, 19 yaşındaki gencin hesabına yatırıldı. Parayı çeken genç, aldığı ücreti aşarak tüm parayı harcayınca arkadaşları duruma tepki gösterdi.

Parayı geri almak isteyen şahıslar, genci zorla araca bindirerek tahsil etmeye çalıştı. Ancak araçtan atlayan genç, can havliyle kaçıp bir akaryakıt istasyonuna sığındı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayla ilgili tüm şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.