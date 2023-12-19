Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesiyle, Büyükşehir ve BUSKİ bünyesinde görev yapan 2303 memurun maaşlarına önemli bir iyileştirme getirildi. Toplu sözleşmede belirlenen en yüksek oran olan yüzde 120 üzerinden atılan imzalar, enflasyon karşısında dirençli memur maaşlarına net 7105 TL'lik bir artış sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın "çalışanları enflasyona ezdirmeme" kararlılığı, toplam 2303 memurun yüzünü bir kez daha güldürdü. 01 Ocak - 31 Mart 2024 tarihlerini kapsayan sosyal denge sözleşmesinde yüzde 120'lik oranla anlaşma sağlanırken, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını enflasyona karşı koruyan bir adım atmış oldu. Başkan Aktaş ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu'nun katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende imzalar atıldı.

Salonu dolduran memurların coşkulu alkışları arasında kürsüye çıkan Başkan Aktaş, yüzde 120'lik iyileştirmenin hayırlı olmasını temenni etti. Bursa'nın Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olmasına rağmen, vergi gelirlerindeki sıralamada 18. sırada yer aldığını belirten Başkan Aktaş, bu durumu mazeret olarak göstermeyip kaynakları maksimum verimlilikle kullandıklarını ifade etti. Ekonomik krizin etkisiyle satın alma gücünün azaldığını vurgulayan Başkan Aktaş, enflasyona karşı personeli korumak adına gerekli adımları atmaktan geri durmadıklarını dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin her köşesinde etkin bir şekilde var olduklarını vurgulayan Başkan Aktaş,“17 ilçede, 1060 mahallede varız. Allah göstermesin, ister bir sel baskını, bir yangın… Anında yetişiyoruz. Harika güzel projeler yapıyoruz. Bunu sizler yapıyorsunuz. Sizin mutluluğunuz benim mutluluğumdur, şehrin mutluluğudur. Şu enflasyonist ortam içerisinde sizin bu sürecinizi sübvanse edecek, destekleyecek hamleler yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bazı hamlelerimiz olacak. Biz 13 bin kişilik bir aileyiz. Hiçbirinizin buraya olumsuz bir şekilde gelip, olumsuz bir şekilde gitmesini istemem. Ancak şunu da unutmayalım. Mutluluğun parasal anlamda bir sınırı yok. Kimisi için 30 bindir, kimisi için 40-50-100 bindir. İnşallah en kısa zamanda daha yüksek rakamlarda sözleşmeler imzalamak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da 31 Mart 2024’e kadar süreçle ilgili sözleşmeyi imzaladıklarını belirterek, “İnşallah 31 Mart’tan sonra da imzaları yine Alinur Başkanımızla atacağız” dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yine en yüksek oran üzerinden anlaştıklarını dile getiren Uslu, “Alinur Aktaş başkanımıza 2303 memurumuzun ve ailesinin ve bakmakla sorumlu oldukları adına teşekkür ediyorum. Marifet iltifata tabidir. Bizler alanda vatandaşlarımıza, milletimize güler yüzlü bir şekilde hizmet ederek, maaşlarımızı en iyi şekilde hak ederek, çalışarak marifet gösteriyoruz. Başkanımız da bu marifeti görüyor ve bize iltifat ediyor. Bu da bir marifettir, biz de iltifatımızı daha çok çalışarak göstereceğiz. Çünkü biz milletimize çalışıyoruz, biz insanlığa çalışıyoruz” diye konuştu.

Törende konuşan Bem-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Ağlan da Bursa'nın marka kurumu Büyükşehir Belediyesi’nin bir mensubu ve bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Ağlan, “Son çeyrek yüzyılda tüm ülke genelinde tarihe altın harflerle yazılacak hizmetlere imza atıldı. Bu hizmetlerin yerelde bir parçası olmaktan ayrıca gururluyuz” dedi.

Konuşmaların ardından sosyal denge sözleşmesine imzalar atılırken, kadın memurlar Başkan Aktaş’a teşekkür için çiçek verdi.