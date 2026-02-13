

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın daha sağlıklı ve dirençli altyapıya kavuşması için yoğun mesai harcıyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde yağışlı havalarda yaşanan su baskını sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor. 258. Sokak’a bağlı isimsiz sokaktaki işlemler kapsamında yağmursuyu hattı ve yağmursuyu ızgarası imalatı gerçekleştirildi.



Her ilçeye ve mahalleye eşit hizmet götürmeye devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapısı güçlü ve geleceğe güvenle bakan bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.