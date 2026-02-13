İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda “Suç Gelirlerinin Aklanması” ve “Müstehcenlik” suçlamalarına yönelik bir soruşturma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 Haziran 2023’te mahkeme kararıyla erişime kapatılan OnlyFans adlı platforma, IP adreslerinin değiştirilmesi suretiyle yeniden erişim sağlandığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasındaki bulgulara göre, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini ücretli özel içeriklere yönlendirdiği belirlendi. Etkileşimi artırmak amacıyla çeşitli görsel ve videolar kullanılarak platforma girişin teşvik edildiği, ayrıca söz konusu içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da ulaşılmasının özendirildiği öğrenildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu.