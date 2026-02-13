

Bursa'da satışı yasak olan kaplumbağaların raflarda olduğunu ihbarı ekipler harekete geçti. Kırmızı yanaklı su kaplumbağalarını dükkan rafından güvenli bir şekilde alan ekipler, Karacabey Yaban Hayvanı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına aldı.



4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca, yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulması ve satışı yasak olduğunu belirten yetkililer, bu ihlal sonucu gerekli yaptırımlar uygulandığını söyledi.

Doğayı korumak için bize gelen her ihbar, bir canın kurtuluşu demek olduğunu dile getiren yetkililer, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda da, 'Artık daha güvende ve daha huzurlular" notu düştü.