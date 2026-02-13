Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre GİB, bu tebliğle, kayıtlı ekonomiyi desteklemek, belge düzenini sağlamak ve kartla ödeme imkanlarını artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Yayımlanan tebliğ doğrultusunda taksi esnafına, taksimetrelerle entegre şekilde çalışacak “taksi mali cihaz” kullanma ve kartla ödeme kabul etme yükümlülüğü getirildi.

Söz konusu cihazlar taksimetreye bağlı olarak çalışacak, çevrim içi veri aktarımı sağlayabilecek ve EFT-POS özelliği içerecek. Böylece yolculuk bedeli taksimetreden otomatik olarak cihaza yansıtılacak, manuel tutar girişi yapılamayacak.

Taksimetrenin kapanmasının ardından cihaz tarafından otomatik olarak fiş ya da belge düzenlenecek, belge kesilmeden taksimetre yeni bir sefer başlatamayacak. Ödemenin kartla yapılması halinde ise hem banka POS bilgilerini hem de mali fiş detaylarını içeren “bütünleşik fiş” ya da elektronik belge düzenlenecek.

Kredi kartı ile ödeme imkanı olacak

Gelir İdaresi’nin 2024 yılında yaptığı düzenlemeyle, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanan tüm mükellefler için kartla ödeme kabul etme zorunluluğu getirilmişti. Aynı doğrultuda yayımlanan tebliğle, taksilerde kullanılacak yeni nesil mali cihazlara bir banka uygulamasının yüklenmesi de mecburi hale getirildi. Bu adımla, taksi müşterilerinin “kart geçmiyor” gerekçesiyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeye göre mükellefler, taksi mali cihazını kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde en az bir banka ya da ödeme kuruluşuyla anlaşma yaparak kartla ödeme kabul etmekle yükümlü olacak.

Taksi mali cihazından kartla ödeme imkanı da sunulacağından müşteriler, kolay şekilde kredi kartlarını kullanarak ödeme yapabilecek.

Bu cihazların tebliğ ve teknik kılavuzlarda belirlenen özellikleri taşıyıp taşımadıkları, TÜBİTAK ve TSE tarafından kontrol ve test edilecek. Belirlenen özellikleri taşıdıklarının tespit edilmesi halinde Bakanlıkça onaylanarak kullanıma sunulabilecek.

Taksi işletmecileri için son tarih 1 Eylül

Tebliğle taksi işletmeleri için cihazlara geçiş süreci de belirlendi. Bu çerçevede mevcut taksi işletmecilerinin, en geç 1 Eylül'e kadar bu cihazları alıp kullanmaya başlaması gerekiyor.

Bakanlık tarafından onaylanmış en az bir taksi mali cihaz bulunması şartıyla, yeni işe başlayanlar veya taksimetresini değiştirenler, 30 gün içinde sisteme dahil olacak ancak yolcu taşımaya başlamadan önce sisteme dahil olunması gerekecek.

Yeni sistemle taksimetre verileri ve düzenlenen belgeler, taksimetre ve taksi mali cihaz üreticileri tarafından elektronik ortamda periyodik olarak GİB'e bildirilecek. Bu sayede vergi güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması sağlanacak.

ımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.