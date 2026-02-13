Sabah itibarıyla güncellenen verilere göre, gram altın alış fiyatı 7.147,96 TL, satış fiyatı ise 7.272,57 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 6.534,48 TL’den alınırken 6.853,67 TL’den satılıyor. 14 ayar altın ise alışta 3.932,45 TL, satışta 5.203,04 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 11.708 TL alış ve 11.835 TL satış fiyatıyla listelenirken, eski çeyrek altın 11.672 TL’den alınıp 11.799 TL’den satılıyor. Yarım altın 23.415 TL alış, 23.668 TL satış fiyatıyla işlem görürken; tam altın ise 46.686 TL’den alınıp 47.156 TL’den satılıyor.