Eğitim kalitesini artırmayı hedefleyen belediye, eğitim kurumlarına destek verirken, öğrencilerin yaşam kalitesini iyileştiren sosyal projelere de devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, BURFAŞ aracılığıyla her gün yaklaşık 1200 öğrenciye sıcak çorba ikram ediyor. Mobil araçlarla çorba dağıtımı yapan Burfaş görevlileri, öğrencilere Besaş ekmeği de ikram ederek enerjik bir başlangıç yapmalarını sağlıyor.



Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Emre Solak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda Bursa’da yaşayan tüm gençler için farklı projeler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu çalışmalar kapsamında her gün sabah 8.30 ile 10.30 arasında üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramında bulunduklarını anlatan Solak, “Her gün yaklaşık 1200 öğrenciye Burfaş aracılığıyla sıcak çorba ve Besaş ekmeği ikramında bulunuyoruz. Bunun yanında gençler için kültür gezileri ve spor etkinlikleri düzenliyor, eğitim desteği veriyoruz. 14 Gençlik Merkezi’nde gençlerin ders çalışabilmeleri için rahat ortamlar sunuyoruz. Gençler için projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.