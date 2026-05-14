Türkiye’de meslek liseleri, yıllardır akademik eğitim ile mesleki beceri kazandırma amacı arasında kalmış durumda. Bu durum, özellikle uygulama yönü güçlü öğrenciler için diploma konusunda önemli sorunlara yol açıyor. Bugün iyi bir kaynak ustası, mobilya tasarımcısı, asansör teknisyeni ya da CNC operatörü; birçok üniversite mezunundan daha hızlı iş bulabiliyor ve daha yüksek gelir elde edebiliyor. Yazılım, grafik tasarım, dijital pazarlama veya video kurgu gibi alanlarda da işverenlerin önceliği çoğu zaman diploma değil, ortaya konan iş ve portföy oluyor. Buna karşın meslek liselerinde atölyede başarılı olan öğrenciler, teorik derslerdeki başarısızlık nedeniyle sınıfta kalabiliyor ve mezun olamıyor. Diploma alamayan bu gençler, yasal zorunluluklar ve sigorta yükümlülükleri nedeniyle istihdamda da ciddi engellerle karşılaşıyor.

MOTİVASYON KAYBOLUYOR

Eğitim çevreleri, sorunun sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını belirtiyor. Uygulamalı alanlara yatkın öğrenciler, ağır teorik dersler nedeniyle zamanla motivasyonunu kaybederek okuldan uzaklaşabiliyor. Mesleki becerilerin çoktan seçmeli sınavlarla ölçülmesi de eleştiriliyor. Uzmanlara göre bir ustanın yeteneği, test sorularından çok sahada sorun çözme becerisiyle anlaşılır. Bu tablo, sanayinin “kalifiye eleman bulamıyoruz” şikayetiyle gençlerin “diploma alamıyoruz” sorununu aynı noktada buluşturuyor.

KURGUDA HATA VAR

Uzmanlara göre başarılı ülkelerde diploma, öğrencinin önünde bir engel değil, mesleki yeterliliğini gösteren bir belge olarak görülüyor. Mesleki eğitim merkezleri, sertifika programları ve çıraklık-ustalık sistemiyle yetişen birçok genç, üniversite okuyan akranlarına göre daha erken iş hayatına başlayabiliyor. Türkiye’de ise bu süreçte alınan belgelerin ve mezuniyet şartlarının yeterince etkili olmadığı ifade ediliyor.

TÜREVDE SIKIŞIYORLAR

Türkiye’de mesleki eğitim sistemi, el becerisi ile akademik müfredat arasındaki denge sorunu nedeniyle eleştiriliyor. Atölyede ustalığını kanıtlayan öğrencilerin, türev, integral ya da ağır dil bilgisi kuralları gibi dersler nedeniyle diploma alamaması sistemin en büyük çelişkisi olarak gösteriliyor. Mesleğe yönelen öğrenciler için bu derslerin soyut kalması ve meslekle yeterince ilişkilendirilememesi, “beceri mi diploma mı?” tartışmasını derinleştiriyor.

SEKTÖR DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Bu tablo yalnızca meslek liseleriyle sınırlı değil; mesleki eğitim merkezleri ile çıraklık ve ustalık sistemi de doğrudan etkileniyor. Kalfalık veya ustalık belgesiyle iş hayatında yetkinliğini kanıtlamış bireylerin, akademik dersler nedeniyle lise diploması alamaması sanayi odaları ve eğitim çevreleri tarafından sıkça eleştiriliyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ve telafi uygulamaları önemli adımlar olarak görülse de akademik yükün piyasa gerçekleriyle tam uyum sağlamadığı belirtiliyor. Özellikle haftada yalnızca bir gün okula giden öğrencilerin, genel lise müfredatına yakın sınavlara tabi tutulması “meslekte iyi ama diplomasız” bir kuşak riskini artırıyor.

Çözüm önerileri arasında akademik dersleri tamamen kaldırmak yerine, mesleki uygulamalarla bağlantılı “fonksiyonel müfredat” modeli öne çıkıyor. Uzmanlar, genel matematik yerine mesleğe yönelik hesaplama derslerinin verilmesini ve meslek derslerinde gösterilen başarının akademik eksikleri dengeleyebilmesini öneriyor. Türkiye’nin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılaması için mesleki eğitimin sanayinin gerçek ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor.

MAARİF PLATFORMU: POTANSİYEL BİR USTAYI OKULLARDA ÇÜRÜTÜYORUZ

Maarif Platformu, Türkiye Gazetesine yaptığı açıklamada zorunlu eğitime dikkat çekti. Platform yetkilileri, 12 yıllık zorunlu eğitimin çocukları istemedikleri halde lise ve üniversite sıralarına yönlendirdiğini belirterek, bunun “diplomalı işsizler ordusu” oluşturduğunu savundu. Açıklamada, “Aslında yaptığımız şey; potansiyel bir ustayı, bir sanatkârı okul sıralarında çürütmek. Oysa hayatın altın çağı lise çağıdır. Çocuk o dönemde hayata dokunmalı, usta-çırak ikliminde yetişmelidir” ifadelerine yer verildi.

Platform, zorunlu eğitim sonrası meslek eğitimi tercihinin ailelere ve çocuklara bırakılmasının erken yaşta çalıştırma anlamına gelmediğini, ilgi ve yeteneklere göre yönlendirme yapılabileceğini savundu. Meslek eğitimi alırken online ya da farklı yollarla genel eğitim alınmasının da mümkün olduğu belirtilirken, mevcut zorunlu eğitim sisteminin sosyal kişilik gelişimini tek başına sağlayamadığı görüşü dile getirildi. Açıklamada, okul ve sokak şiddetindeki artışın da bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdığı ifade edildi.

İŞİN BAŞINDA YETİŞEN PATRONLAR

Türkiye’de diplomasız ya da sınırlı eğitimle büyük servetlere ulaşan isimlerin ortak noktası, teorik eğitimden ziyade erken yaşta iş hayatına atılmaları oldu. Özellikle 1950-1970 döneminin ekonomik koşullarında yetişen bu kuşak için “işin başında öğrenmek”, diploma sahibi olmaktan daha belirleyici kabul ediliyordu. Pratik zeka, girişimcilik ve sahada kazanılan deneyim; Ahmet Nazif Zorlu, Ali Ağaoğlu, Turgay Ciner, Hamdi Akın, Ahmet Çalık ve Sakıp Sabancı gibi isimlerin başarı hikâyelerinde belirleyici unsur olarak öne çıktı.

“DERSLERDE BAŞARISIZ DİYE ZATEN GÖNDERDİK”

Veli Mehmet Türkan: Oğlum sınavlarda yeterli başarıyı gösteremediği için onu meslek eğitimine yönlendirdik. Ancak şu an meslek derslerinde çok zorlanıyor; üstelik sınıfta kalma korkusu da eklenince işler iyice zorlaştı.

Veli Sait Taş: Diploma olmayınca iş de olmuyor. Bir yere başvurduğunda SGK girişi için mutlaka diploma istiyorlar. Dersler zayıf olduğu için eğitimine devam edemiyor; biz de en azından elinde bir zanaatı olsun diye iş öğrettik. Bu işten ekmeğini kazanacak ama diploma alamama sorunu önümüzü kesiyor.