Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalı ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve ünlü modacı Barbaros Şansal’ı makamında ağırladı. Kente Yıldırım Mayruk adına Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi kazandıracaklarını açıklayan Başkan Bozbey, tekstil kenti olan Bursa’yı moda dünyasında da öncü hale getireceklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Mayruk Vakfı ile birlikte ‘Yıldırım Mayruk Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi’ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bursalı moda tasarımcısı Yıldırım Mayruk, bütün kıyafet ve kitap koleksiyonunu açılacak merkez için bağışlarken, kentin moda kimliği için önemli bir adım atılmış oluyor. Moda Tasarım Merkezi’nde kadınların ve gençlerin eğitim alabileceği ve daha sonra çalışma hayatına katılabileceği moda atölyeleri de oluşturulacak.

Proje çerçevesinde Bursalı ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve ünlü modacı Barbaros Şansal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Tarihi Belediye Binası’nda ziyaret etti. Buluşmada, eski Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ile Yıldırım Mayruk Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri de hazır bulundu.

Bursa’nın yetiştirdiği önemli isimlerden olan Yıldırım Mayruk adına kente Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi kazandırmaktan büyük mutluluk duyacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, projede emeği geçen Ceyhun İrgil başta olmak üzere Yıldırım Mayruk ve ekibine teşekkür etti. Bursa’nın önemli bir kent olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, “Bursa önemli bir tekstil kenti. Ancak tasarımcı konusunda maalesef İstanbul’un gölgesinde kalıyor. Bursa’yı her konuda olduğu gibi moda dünyasında da öncü bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bursa’nın yetiştirdiği önemli modacı Yıldırım Mayruk’u ve ünlü modacı Barbaros Şansal’ı Bursa’da ağırlamaktan büyük heyecan duyduk. Kendisinin eşsiz deneyimi ve sahip olduğu değerli koleksiyonu, kente ayrı bir hava ve değer katacaktır” dedi.

Bursa’nın her zaman kendisi için önemli bir kent olduğunu belirten Yıldırım Mayruk, kendi adına Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi açılacak olmasından da büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Merkez için koleksiyonundaki kitap ve kıyafetleri bağışladığını anlatan Mayruk, atölyelere katılacak kadın ve gençlerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanacağını ifade etti.

Yıldırım Mayruk Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi için yapılacak çalışmaların da konuşulduğu ziyaretin sonunda, Başkan Mustafa Bozbey tarafından Yıldırım Mayruk’a günün anısına İznik çinisi hediye edildi. Görüşmenin ardından Yıldırım Mayruk, Barbaros Şansal ve beraberindekiler müzenin yapılacağı binayı gezdi.