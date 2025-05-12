Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, partisinin Bursalı milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz ve Mustafa Yavuz, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla genel seçimin üzerinden geçen 2 yıllık süreçte Bursa'ya yapılan yatırımları değerlendirdi.

Başkan Gürkan, PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının Türkiye'nin geleceği için güzel bir haber olduğunu belirterek, "İçimizde bir ferahlama hissettik. Terörün bu ülkeye ağır maliyetleri oldu. Hem Cumhurbaşkanımız siyasi iradesi hem de Devlet Bahçeli'nin çizmiş olduğu devlet politikası bizim için yönlendirici, ufkumuzu açıcı bir güzergah oldu" dedi.



PKK'nın kendisini feshetmesini değerlendiren Başkan Davut Gürkan, "12 Mayıs 40 yılın 50 yılın rüyasının gerçekleştiği güne tevafuk etti. PKK'nın silah bırakması kendini feshetmesi güzel bir haber oldu. İçimizde bir ferahlama hissettik. Terörün bu ülkeye ağır maliyetleri oldu. Hem Cumhurbaşkanımız siyasi iradesi, hem de Devlet Bahçeli'nin çizmiş olduğu devlet politikası bizim için yönlendirici, ufkumuzu açıcı bir güzergah oldu. Tüm Türkiye'ye, tüm milletlere, tüm komşu devletlerimize, bu konuda farklı niyetleri olan ülkelere de hayırlı olsun. İnşallah bu haftanın güzel başlangıcı gibi bundan sonraki günlerin güzel olmasını ümit ediyoruz" dedi

Başkan Gürkan, basın toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçen 13 ayda mazeretlerin arkasına sığındığını, yüzde 90 aşamasına gelen bir çok projeyi bile tamamlayamadığını, bazı açılışların temellerinin de Ak Partili Belediye dönemlerinde atıldığını hatırlatarak, "Şimdi algı yapıyorlar. Kayyumu gündeme getiriyorlar. Bizim herhangi bir anket çalışmamız yok. Kayyum da gündemde değil. Anket yaptırıyorlarsa kendileri yaptırıyorlar. Bozbey'in basın toplantısında soruyu da kimin sorduğuna sipariş olup olmadığına bakın. Algı oluşturmak böyle bir şey. Kendileri adalete intikal eden konularla ilgili cevap vermekten hesap vermekten neden çekiniyorlar. Usulsüz harcamalarla ilgili biz adliyeye konuyu intikal ettirdik. Hormonlu inşaatlarla ilgili de yapılan bir suç duyurusu vardı sonrasında geri çekildi. Bunların cevabını vermeleri iyi olur" diye konuştu.