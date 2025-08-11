Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, “Geçinen Bursa” hedefiyle tarım ve hayvancılıkta yerel üretimi güçlendirmek amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilere sağlanan desteklerin ardından küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilere de aşı ve yem desteğinde bulunacak. 11 Ağustos’ta başlayan başvurular, 7 Eylül’e kadar devam edecek.

Başvurular için şartlar şöyle: TÜRKVET’e kayıtlı küçükbaş hayvan işletme sahipleri başvuru yapabilecek. Her yetiştirici yalnızca bir işletmesi için başvurabilecek. Başvuru sahibinin Bursa İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi olması ve 2025 yılı son 6 ayında TÜRKVET’e kayıtlı bulunması gerekiyor. Belediyenin değerlendirmesinin ardından başvuru sahiplerine bilgilendirme yapılacak. Aynı telefon numarasıyla sadece bir kez başvuru yapılabilecek. Mücbir sebeplerin oluşması veya idarenin gerekli görmesi halinde proje ertelenebilir ya da iptal edilebilir.

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kullanılmayan destek, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının belediye hesabına aktarılacak.