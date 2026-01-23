Aralık 2025 verilerine göre, kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 artış göstererek 12 bin 795’e ulaştı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 3,6 oranında düşüşle 7 bin 283 olarak kaydedildi.

Yıllık değerlendirmede, kurulan şirket sayısının bir önceki yıla göre yüzde 1,5 azalarak 115 bin 463’ten 113 bin 779’a gerilediği görüldü. Buna karşılık kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artarak 31 bin 416’dan 33 bin 270’e yükseldi.

Geçtiğimiz yıl toplamda kurulan şirket ve kooperatif sayısı 115 bin 627 oldu. Aralık ayında bir önceki aya kıyasla şirket kuruluşları yüzde 34,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 44,4, kooperatif kuruluşları ise yüzde 18,6 artış kaydetti. Aynı ayda kapanan şirket sayısı yüzde 193,6, kooperatif sayısı yüzde 284,9 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 103,4 oranında yükseldi.

Aralık 2025’te, bir önceki yılın aynı ayına göre şirket kuruluşları yüzde 1,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,5 artarken, kooperatif sayısı yüzde 11,7 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 3,6, kooperatif sayısı yüzde 2,3 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,1 gerileme gösterdi.

Söz konusu ayda Türkiye’nin tüm illerinde şirket kuruluşu gerçekleşti. Aralık 2025’te kurulan toplam 12 bin 961 şirket ve kooperatifin yüzde 87,5’ini limitet şirketler, yüzde 11,2’sini anonim şirketler ve yüzde 1,3’ünü kooperatifler oluşturdu. Kuruluşların yüzde 35,5’i İstanbul’da, yüzde 11,1’i Ankara’da ve yüzde 5,7’si İzmir’de yapıldı.

Geçen yıl kurulan 115 bin 627 şirket ve kooperatif içinde 101 bin 319’u limitet şirket olurken, bu şirketler toplam sermayenin yüzde 62,5’ini temsil etti. Kurulan 12 bin 449 anonim şirket ise sermayenin yüzde 37,5’ini oluşturdu. Aralık 2025’te kurulan şirketlerin toplam sermayesi, bir önceki aya göre yüzde 21 arttı.

Aynı ayda faaliyete geçen şirket ve kooperatiflerin 4 bin 353’ü ticaret, 1.966’sı inşaat ve 1.594’ü imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 877’si inşaat, 602’si toptan ve perakende ticaret ile motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 143’ü ise imalat alanında faaliyet göstermeye başladı.

Geçen ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 508’inin toptan ve perakende ticaret ile motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.087’sinin imalat ve 689’unun inşaat sektöründe faaliyet yürüttüğü belirlendi. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 1.003’ü toptan ve perakende ticaret ile motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 486’sı inşaat ve 264’ü imalat sektöründe yer aldı.

Aralık 2025’te toplam 166 kooperatif kuruldu. Bu kooperatiflerin 114’ü konut yapı, 26’sı işletme ve 9’u motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak faaliyete geçti.

Aralık 2025'te 787 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Geçen ay kurulan 787 yabancı ortak sermayeli şirketten 22'si Almanya ve 21'i İran ortaklı olarak faaliyete başladı.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 98'inin anonim, 689'unun limitet şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

Geçen yıl söz konusu şirketlerin 1052'si uzmanlaşmamış toptan ticaret, 410'u ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 347'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 64,7'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.