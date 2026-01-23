Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenleme ile istihdamın teşvik edilmesi ve kayıtlı çalışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda, işverenlerin işgücü maliyetlerini azaltmaya yönelik asgari ücret desteği artırılarak, halen 1000 lira olan tutar 1 Ocak 2026’dan itibaren 1270 liraya yükseltilecek.

Asgari ücretin işverene maliyeti

Asgari ücretin net 28 bin 75 TL, brüt 33 bin 30 TL olarak açıklanmasının ardından işveren maliyeti de netleşti. Buna göre 2026 yılında bir asgari ücretli çalışanın işverene aylık maliyeti yaklaşık 38 bin 810 TL oldu.

2026 Asgari Ücret (Aylık)

Brüt ücret: 33.030 TL

Net ücret: 28.075,50 TL

İşveren Payları

SGK işveren primi (%15,5): 5.119,65 TL

İşsizlik sigortası işveren payı (%2): 660,60 TL

İşverene Toplam Maliyet

Toplam maliyet: 38.810,25 TL

Sigortalı sayısını azaltan asgari ücret desteğini kaybedecek

İşverenler, asgari ücret desteğünden 2026 yılı Ocak–Aralık döneminde 12 ay boyunca yararlanabilecek. Ancak destekten faydalanılacak ayda, 2025 yılı Ocak–Aralık döneminde 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına bildirilen en düşük sigortalı sayısının altına düşülmesi durumunda asgari ücret desteği uygulanmayacak.