Bursa’nın yol haritasını belirleyecek olan stratejik plan çalışmaları için kolları sıvayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 ilçeye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşarak stratejik planı belirleyeceklerini belirterek, “5 yılın sonunda Bursa’da önemli hizmetlerin yapıldığını, aynı zamanda stratejik hedeflere uyulduğunu göstermek istiyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin 2024-2029 stratejik plan çalışmalarına başladı. Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’yı bütüncül olarak ele alacak olan stratejik planın ilk istişare toplantısı için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti. Her iki belediyenin yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda, İnegöl Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi’nden beklentileri ve talepleri ele alınırken, ilçe hakkında da bilgilendirme yapıldı. Toplantının ardından Alper Taban tarafından Başkan Mustafa Bozbey’e günün anısına hediye takdim edildi.

“Stratejik hedefleri önemli buluyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik planını 17 ilçeyi de kapsayacak şekilde bütüncül bir anlayışla hazırlayacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, çalışmalara İnegöl ilçesinden başladıklarını belirtti. İnegöl Belediyesi ile birlikte yaptıkları toplantıda önümüzdeki 5 yılın stratejik hedeflerinin neler olabileceğini konuştuklarını ifade eden Başkan Bozbey, “İnegöl’de neleri yapabileceğimizi, önümüzdeki 5 yılda neleri planlayarak gerçekleştireceğimizi ortaya koyduk. Onların tekliflerini aldık. Bizim de önerilerimiz oldu. İnegöl’deki çeşitli sanayi örgütleriyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla da buluşacağız. Önümüzdeki 5 yılın nitelikli ve gerçekçi stratejisini oluşturmak istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçeyi kapsayacak şekilde Bursa’yı bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. 5 yılın sonunda Bursa’da çok önemli hizmetlerin yapıldığını, aynı zamanda stratejik hedeflere uyulduğunu göstermek istiyoruz. Hem bütçesel anlamda hem de hizmet anlamında stratejik planı önemsiyoruz. Stratejik hedefleri gelecek açısından önemli buluyoruz. Bu anlamda önemsediğimiz bir toplantıydı. Ev sahipliği yapan belediye başkanımıza ve heyetine teşekkür ediyorum. Toplantılarımız başlangıcı İnegöl’dü. Diğer ilçelerimizde de toplantılara devam ederek kentimizin geleceğe dair stratejik planını oluşturup Bursalıları gülümseteceğiz” dedi.