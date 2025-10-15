Özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlar arasında Bursa da yer alıyor. Bunun yanı sıra Amasya, Ankara, Iğdır, Mersin, Antalya, Erzurum ve İstanbul illerindeki çeşitli taşınmazların da satışa çıkarılacağı bildirildi. Bu taşınmazlar için son teklifler, 11, 12 ve 13 Kasım'a kadar verilebilecek. İhaleler, önce kapalı zarf usulüyle teklif toplanarak başlayacak; ardından uygun görülen katılımcılarla pazarlık görüşmeleri yapılacak. Sürecin son aşamasında ise açık artırmaya geçilerek satışlar sonuçlandırılacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ