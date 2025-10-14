2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı ağırlayan A Milli Takım, sahadan 4-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

Maçtan Önemli Anlar

14. dakikada Abdülkerim'in kendi yarı alanımızdan defans arkasına kaçan Kenan Yıldız'a attığı uzun pasta topu çok şık kontrol ettikten sonra klas bir şekilde aşırtan Kenan Yıldız'ın golüne ofsayt bayrağı kaldırıldı!

14. dakikada Hakem Radu Petrescu VAR ile uzun bir iletişimin ardından Kenan Yıldız'ın golünde ofsayt olmadığı belirledi. 1-0 öndeyiz!

14’ Goool … Türkiye 1-0 Gürcistan (Kenan)

22. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde ceza alanında yükselen Merih Demiral, temiz bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

22’ Goool … Türkiye 2-0 Gürcistan (Merih)

35. dakikada sol kanattan gelişen hızlı atağımızda Kenan Yıldız ceza sahası sol çaprazdan İsmail Yüksek'e çıkardı, İsmail'in tekte vuruşunu defans çizgiden çıkardı. Defanstan seken topu kale önünde Yunus Akgün tamamladı ve top ağlarla buluştu.

35’ Goool … Türkiye 3-0 Gürcistan (Yunus)

52. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile sol kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Merih Demiral kale önünde yükselerek topu ağlara gönderdi! Maçta skor 4-0!

52’ Goool … Türkiye 4-0 Gürcistan (Merih)

64.dakikada Gürcistan golü buluyor. Gürcistan atağında ceza sahasında topla buluşan Kochorashvili savunmadan sıyrılarak topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşmada skor 4-1.

64’ Gol … Türkiye 4-1 Gürcistan (Kochorashvili)

Türkiye Farkı 6 Yaptı

Bu galibiyetle grupta puanını 9'a çıkaran A Milli Takım, en yakın rakibi Gürcistan'ın 6 puan önünde ikinci sırada yer aldı. Tek galibiyeti bulunan Gürcistan ise üçüncü basamakta kaldı.