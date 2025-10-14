Başkan Bayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Selamünaleyküm. İnegöl’deki iş hanlarımızda yaşanan usulsüz hareketlerle alakalı işte yabancı madde kullanımları geceleri alkol alıp taşkınlık çıkartanlar ya da fuhuş ortamını yaratılmasına kadar ciddi manada şikayetler var. Hatta bugün 12, 13, 14 yaşında üç tane çocuğu yakaladık yabancı madde çekerken. Daha tehlikelisi buralarda güvenlik yok, baz istasyonları var. Çatılarında ya da tropalar açık odalar vesaire var, buralara giriyorlar. Buralarda yabancı madde kullanımı var. Yarın bir gün iş hanlarında olası yangın ya da herhangi bir kazayla çok ciddi sonuçlar elde edilebilir.

Ben bugün bir iş hanında çay kahve içerken, insanlar yoldan geçerken çatıdan aşağı şişeler falan atıldı Allah muhafaza çoluk çocuk kadınlar geçiyor neredeyse ciddi manada yaralanma olacaktı"