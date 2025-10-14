A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki dördüncü karşılaşmasında Gürcistan’ı Kocaeli’de konuk ediyor.

14. dakikada Abdülkerim'in kendi yarı alanımızdan defans arkasına kaçan Kenan Yıldız'a attığı uzun pasta topu çok şık kontrol ettikten sonra klas bir şekilde aşırtan Kenan Yıldız'ın golüne ofsayt bayrağı kaldırıldı!

14. dakikada Hakem Radu Petrescu VAR ile uzun bir iletişimin ardından Kenan Yıldız'ın golünde ofsayt olmadığı belirledi. 1-0 öndeyiz!

14’ Goool … Türkiye 1-0 Gürcistan (Kenan)

22. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde ceza alanında yükselen Merih Demiral, temiz bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

22’ Goool … Türkiye 2-0 Gürcistan (Merih)

35. dakikada sol kanattan gelişen hızlı atağımızda Kenan Yıldız ceza sahası sol çaprazdan İsmail Yüksek'e çıkardı, İsmail'in tekte vuruşunu defans çizgiden çıkardı. Defanstan seken topu kale önünde Yunus Akgün tamamladı ve top ağlarla buluştu.

35’ Goool … Türkiye 3-0 Gürcistan (Yunus)