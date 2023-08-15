Bursa'da meydana gelen üzücü olayda, arı yüklü bir kamyon seyir halindeyken aniden alev aldı. Kısa bir süre içinde büyüyen yangın, kamyonun dorsesini saran alevler nedeniyle içeride bulunan hayvanların telef olmasına neden oldu.

Olay, Karacabey-Bursa yolunda meydana geldi. Sürücü yönetimindeki arı taşıyan kamyonun üzerinden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hızla kamyonu yolun kenarına çekerek kendi çabalarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangını kontrol altına almak mümkün olmadı ve durumun ciddiyeti nedeniyle hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, kamyonun dorsesini sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldü, ancak maalesef arıların büyük bir bölümü yangın nedeniyle telef oldu. Olay sonrasında, yangının nasıl başladığı ve neden bu kadar hızla yayıldığına dair soruşturma başlatıldı. Bu üzücü olay, arıların taşındığı kamyonun aniden alev alması sonucu hayvanların kaybına yol açtı.