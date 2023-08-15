İNULAŞ A.Ş Başkanı İbrahim Bayram, bazı iller de 65 yaş üstü ücretsiz ulaşımın kalkmasıyla birlikte, Bursa ve İnegöl için de 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, devam mı? sorusuna yazılı bir açıklama yaparak cevap verdi.

İNULAŞ A.Ş Başkanı İbrahim Bayram yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bazı illerimiz de 65 yaş üstü ücretsiz ulaşımın kalkmasıyla birlikte, Bursa ve İnegöl için de 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, devam mı? soruları hız kazandı. Tarafımıza gelen bu sorular nedeniyle İNULAŞ olarak bir açıklama yapmamız hasıl olmuştur. "Bursa büyükşehir sınırları içerisin de ve İnegöl de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir. Bursa Büyük Şehir Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam etmektedir." İnegöl de 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma devam etmektedir. 65 yaşını ay ve gün olarak dolduran her Türk vatandaşı, bu haktan yararlanabilmektedir. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlarımızın çıkarmış oldukları kartlarına senelik vize yaptırmalarına da gerek yoktur. İlk başvuruda almış oldukları kartların süresi ömür boyudur bu konunun da önem arz ettiğini düşünerek hatırlatılmasın da fayda görüyorum. Sözün kısası 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ücretsiz biniş kartlarının iptali kesinlikle söz konusu değildir ücretsiz taşımaları devam etmektedir.”