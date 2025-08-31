Bakan Yerlikaya, 19 il merkezli düzenlenen “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis” operasyonları kapsamında 49 şüphelinin tutuklandığını, 10 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını belirtti. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Operasyonlarda, şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüleri bulundurduğu, yasa dışı bahis ve kumar sitelerini tanıttığı ve oynattığı, suç gelirlerini akladığı, vatandaşları “araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov” temalarıyla dolandırdığı ve mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli operasyonlarda, Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli ve Ordu’da da şüphelilere yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valiler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri, polisler ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, "Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.