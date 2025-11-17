Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, bölgede devam eden arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Özel, Yarhisar Mahalle Muhtarının kardeşi İsmail Kaya’nın en son traktörünü bölgede bıraktığını belirterek, "Gökçe Su mevkiinden Yenişehir yönüne doğru mantar aramaya başlıyor. Yaklaşık iki saat sonra akrabalarını arayarak rahatsızlandığını ve telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu söylüyor. Bunun üzerine tüm ekipler arama çalışmalarına başladı" dedi.



Olayla ilgili detaylı bilgi veren Başkan Özel, "Saat 10.30’da Yarhisar’dan mantar toplamak için Bilecik Hasandere bölgesine gelen hemşerimiz İsmail Kaya’dan maalesef haber alamıyoruz. Şu anda Hasandere’de ormanlık alanda vatandaşımızı arıyoruz. Jandarma ve AFAD ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendisi 13.29’da abisini arayıp rahatsızlandığını ve telefonunun şarjının bittiğini söylemiş. O görüşmeden sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Tüm ekiplerimiz şu anda burada, sağlıklı bir şekilde ulaşabilmek için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Bölgede jandarma, AFAD, belediye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından geniş çaplı arama faaliyetleri devam ediyor.