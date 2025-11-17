KOBİ’lerin daha erişilebilir koşullarla finansmana ulaşmasını amaçlayan TOBB Nefes Kredisi, gelen yoğun talep nedeniyle genişletildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Kredi Garanti Fonu ve bankalarla birlikte yürüttüğü programda kredi hacmi 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı.

Yeni dönem başvuruları 19 Kasım 2025’te başlayacak. TOBB’a bağlı tüm Oda ve Borsa üyeleri bu kredi imkanından yararlanabilecek.

Program kapsamında KOBİ’ler, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine giderek başvuru yapabilecek. Her işletmeye en fazla 1,5 milyon TL kredi kullandırılacak. Kredilerde 6 ay anapara ödemesi olmayacak ve toplam vade 36 ay olacak. 24 aya kadar yüzde 33, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yüzde 32 faiz uygulanacak.

Temmuz ayında hayata geçirilen ilk Nefes Kredisi paketinde 23 bin 515 işletmeye toplam 30 milyar TL destek sağlanmıştı. Yeni paketle birlikte 2025 yılı itibarıyla KOBİ’lere sunulan toplam finansman desteği 80 milyar TL’ye yükselmiş durumda.

KOBİ’lerden yoğun talep

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sorunun finansmana erişim olduğunu vurgulayarak kredi hacminin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Hisarcıklıoğlu, kredi limitinin artırılması için yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini belirterek şunları söyledi: “Amacımız zor günlerde KOBİ’lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. 2025 yılında Nefes Kredisi ile KOBİ’lere sağladığımız toplam destek 80 milyar TL’ye ulaştı.”

Hisarcıklıoğlu, destek veren tüm banka yöneticilerine teşekkür ederek KOBİ’lerin uygun maliyetli finansmana erişiminin yatırım, istihdam ve ihracata önemli katkı sağlayacağını ifade etti.