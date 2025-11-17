Bursa Yenişehir’e bağlı Yarhisar Mahallesi’nde dün mantar toplamaya çıkan 34 yaşındaki İsmail Kaya’dan dünden bu yana haber alınamadı.



Arama çalışmaların 11 kişilik ekiple desten veren İNDAK yetkilileri, “Kaya’nın kaybolmadan önce abisini arayarak şarjının az olduğunu ve kendisini iyi hissetmediğini söylediği öğrenilmiştir. Bu doğrultuda ekibimiz, 11 kişilik öncü ekip ile bölgeye intikal etmiş olup drone destekli hava taraması ve motorize ekiplerle arazi araması devam etmektedir” açıklaması yapıldı.