İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Bursa dahil 28 ilde Narkoçelik-7 operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yerlikya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 1200 Jandarma personelinin katılımıyla; Hatay, Gaziantep, Antalya, Ağrı, Van, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Erzincan, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Aksaray, Bingöl ve Samsun’da "NARKOÇELİK-7” operasyonları düzenlendi. Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli Gaziantep, Bursa ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda; 13.115 adet uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 28 Sokak Satıcısı yakalandı.

Gürbulak Gümrük Muhafaza KİM ve Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 47 kg 300 gr metamfetamin ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette; 14 kg 300 gr eroin ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 18 kg skunk, Muhtelif miktarda kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 1Zehir Taciri yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg kokain, Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 6 Zehir Taciri yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarda kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kg bonzai ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarda uyuşturucu hap, esrar ve bonzai ele geçirildi. 5 Sokak Satıcısı yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 786 kg esrar ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 23 kg 135 gr esrar, Muhtelif miktarda kokain, bonzai ve kök kenevir ele geçirildi. 4 Sokak Satıcısı yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. 85 Sokak Satıcı yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4.565 adet uyuşturucu hap, Muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 325 gr metamfetamin ile muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1.5 kg esrar ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 18 Zehir Taciri yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 17.460 uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg bonzai ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı

Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; Muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 35 kg esrar ele geçirildi.

Hassa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzü ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle"