Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, IBAN üzerinden mağduriyet yaşayan vatandaşlardan hem doğrudan mesaj aldığını hem de konunun sosyal medyada sıkça gündeme getirildiğini belirtti. Gürlek, söz konusu düzenlemenin 12. Yargı Paketi kapsamına alınmasının planlandığını ifade etti.

50 bine yakın kişi mahkum oldu

Banka hesaplarının dolandırıcılıkta kullanılması nedeniyle, Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesi uyarınca (nitelikli dolandırıcılık) haklarında adli işlem başlatılan kişi sayısının 300 bine yaklaştığı tahmin ediliyor. Bu dosyaların büyük kısmını, bilişim sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık suçları oluşturuyor.

Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, 2025 yılı sonunda TBMM komisyonunda yaptığı sunumda, bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık suçundan açılan kamu davası sayısının 291 bin 379 olduğunu açıklamıştı. Güncel verilerle birlikte bu sayının 300 bini aştığı değerlendiriliyor.

Bu kapsamda yaklaşık 50 bin kişinin mahkûmiyet kararı aldığı, bir kısmının ise halen cezaevinde bulunduğu belirtiliyor.

“Bilerek” ve “bilmeyerek” ayrımı yapılıyor

Yetkililer, hesap sahiplerinin sorumluluğunun her dosyada ayrı ayrı incelendiğine dikkat çekiyor.

Buna göre; dolandırıcılık fiilini bilerek ve çıkar sağlayarak hesabını kullandıran kişiler doğrudan nitelikli dolandırıcılık suçundan cezalandırılıyor.

Suçun içeriğini bilmediği halde hesabı üzerinden maddi kazanç elde ettiği belirlenen kişiler için ise özel değerlendirme yapılıyor.

Herhangi bir menfaat temin etmediği saptanan kişiler hakkında ise beraat kararı verilebildiği ifade ediliyor.

Acar, "Gerçekten sahayı yakan bir konu. Şu anda sistemi ciddi sıkıntıya sokuyor. Hesabını kullandıran hileyi biliyorsa yüzde 100 dolandırıcılıktan cezalandırıyor, hileyi bilmiyor da menfaat temin ediyorsa özel durumuna bakılıyor; dosya adaletini sağlamaya çalışıyor, hiçbir menfaat elde etmemişse beraate gidiyor."