

Kaza Burhaniye mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Sürücü Remzi G.(71) yönetimindeki bisiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan alkol testinde 1.9 promil alkollü olduğu tespit sürücü tedavinin ardından taburcu edilerek karakola ifadesi alınmak üzere götürüldü. Sürücüye Alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan bin 246 TL cezai işlem uygulandı uygulandı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ