

Kaza İnegöl'ün kırsal Kınık mahallesi ile Kurşunlu mahallesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Sürücü Özcan T.(62) yönetimindeki 16 AZL 766 plakalı otomobil karşı yönden gelen Sürücü Ercan B.(43) yönetimindeki 19 TC 519 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile 16 AZL 766 plakalı otomobildeki yolcu Mehmet D.(81) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.