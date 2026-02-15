Epilepsi hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Zeynep Zerrin Göz, epilepsinin, beyindeki geçici elektriksel aktiviteler sonucu ortaya çıkan ve tekrarlayıcı nöbetlerle seyreden nörolojik bir hastalık olduğunu belirtti. Epilepsinin doğru tanı ve tedaviyle kontrol altında alınabildiğini ifade eden Uzm. Dr. Göz, "Epilepsi günü epilepsiye dair yanlış bilinenleri düzeltmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için iyi bir fırsat. Çünkü epilepsi doğru tanı ve düzenli tedaviyle büyük oranda kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Epilepsi, beyindeki geçici elektriksel aktiviteler nedeniyle ortaya çıkan ve tekrarlayıcı nöbetlerle seyreden nörolojik bir hastalıktır. Her nöbet epilepsi anlamına gelmez. Tanı için hekim değerlendirmesi şarttır" diye konuştu.

Epilepsinin bulaşıcı ya da psikiyatrik bir hastalık olmadığına dikkat çeken Uzm. Dr. Göz, "Epilepsi bulaşıcı bir hastalık veya akıl hastalığı değildir. Toplumda bu konudaki yanlış inanışlar ne yazık ki hala devam etmekte ve bu toplum algısı nedeniyle hastaların tanı alma süreci gecikebilmektedir. Düzenli ilaç kullanımı ve hekim takibiyle epilepsi hastaları eğitimine devam edebilir, çalışabilir ve sosyal yaşamlarını sürdürebilirler" şeklinde konuştu.

Nöbet anında neler yapılması gerektiğini de anlatan Uzm. Dr. Göz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Öncelikle sakin kalmalı, ortamda hastada yaralanmaya yol açabilecek eşyaları uzaklaştırmalı ve hastanın başını korumalıyız. Hava açıklığını sağlayabilmek için hastayı yan yatırmalıyız. Nöbet geçiren kişiye zorla müdahale edilmemelidir. Nöbet aktivitesi genellikle kendiliğinden kısa sürede sonlanacaktır. Uzamış nöbet varlığında muhakkak sağlık ekiplerine başvurulmalıdır. Sonuç olarak, epilepsi hastalığını tanımak ve doğru yaklaşımı öğrenmek hem hastalar hem de toplum için en önemli adımdır. Hep birlikte dünya epilepsi gününde farkındalık oluşturalım."