15 Şubat Pazar günü saat 14.00’te şube binasında bir araya gelen gönüllüler, hazırlanan ikram kutuları ve erzak çeklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere sahaya çıktı.



Toplam 45 gönüllünün katılımıyla ve 15 araçlık organizasyon desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Ramazan’ın dayanışma ve yardımlaşma ruhu İnegöl’ün dört bir yanına taşındı. Titizlikle hazırlanan yardım paketleri, gönüllüler tarafından önceden belirlenen ailelere ulaştırılarak yüzlerde tebessüm oluşturdu.



Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Alay ERGİN, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Ramazan ayı; birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir zaman dilimidir. Gönüllülerimizin özverili katkıları sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofralarına bir nebze de olsa destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katılım sağlayan tüm gönüllülerimize ve destek veren hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyorum.”

Türk Kızılay İnegöl Şubesi, Ramazan ayı boyunca yardım faaliyetlerine aralıksız devam edecek olup, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek adına hayırseverlerin ve gönüllülerin desteklerini bekliyor.

Ramazan’ın bereketi, İnegöl’de dayanışmayla büyümeye devam ediyor.