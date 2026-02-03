Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre; İstanbul merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütüldü.

Yapılan çalışmalar kapsamında, terör örgütünün basın ve gençlik yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren şahısların tespit edildiği belirtildi. Bu doğrultuda İstanbul merkezli olarak Antalya, Adıyaman, Şanlıurfa, Rize, Bursa, Van, Tekirdağ, Gaziantep, Samsun, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Denizli, Ankara, İzmir, Sakarya, Adana ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin; Örgütün “Gençlik yapılanmaları, Basın ve Propaganda yapılanmaları, içerisinde faaliyet yürüttükleri, Örgütün üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimat aldıkları, Örgütün 30. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ile sözde anma faaliyetleri ve çeşitli organizasyonlara katıldıkları, Terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir çalışmaya dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.