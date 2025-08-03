Operasyonlar Adana, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Batman, Iğdır, Osmaniye ve Düzce illerinde yapıldı. Bu kapsamda 102 kişi göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı, bunlardan 22’si tutuklandı. Ayrıca 393 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme süreci başlatıldı, işlemleri süren diğer şüphelilerin ise adli süreçleri devam ediyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ