Bazı maaşların 86 bin liraya kadar çıkarılmasını içeren teklifin ilk olarak TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda, ardından Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.

Şehit anne ve babalarına taban aylık

Teklifle birlikte şehitlerin anne ve babalarına ödenen aylıklarda taban ödeme uygulamasına geçilmesi planlanıyor.

Hâlihazırda toplam 7 bin ila 9 bin lira arasında aylık alan anne ve babaların ödemeleri 14 bin 37 liraya çıkarılacak. Böylece toplam aylığın asgari ücretin altında kalmasının önüne geçilecek.

Toplam aylığı 15 bin ila 16 bin lira arasında bulunan hak sahiplerine yapılan ödeme ise 21 bin 500 liraya yükseltilecek.

Gazi aylıkları yeniden hesaplanacak

Düzenleme kapsamında gazi aylıkları, maluliyet derecelerine göre yeniden belirlenecek. En düşük gazi aylığının 58 bin 590 lira ile 68 bin lira arasında olması bekleniyor.

Ağır maluliyet durumunda ise aylık ödemeler 68 bin liradan başlayarak 86 bin liraya kadar çıkabilecek.

Maluliyet derecesi verilmeyen bazı terör mağdurlarına da gerekli şartları taşımaları halinde aylık 28 bin 76 lira ödeme yapılacak.

Aylıklara alt sınır uygulanacak

Erbaş ve erler, güvenlik korucuları, öğrenciler ve sivillere bağlanan aylıklarda da taban ödeme sistemine geçilecek.

Toplam aylık tutarı, 35 bin 398 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu hesaplanacak miktarın altında olamayacak.

Evde bakım yardımından yararlanan gazilere yapılan ödemenin de 70 bin 187 liraya yükseltilmesi öngörülüyor.

15 Temmuz gazilerine yeni haklar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan ancak maluliyet derecesi alamayan kişiler de düzenleme kapsamına alınacak.

Bu kişilere kanunun yürürlüğe girmesinin ardından aylık 28 bin 76 lira bağlanacak. Ayrıca ücretsiz toplu taşıma ile elektrik ve su indirimi gibi muharip gazilere sağlanan sosyal haklardan yararlanmalarının önü açılacak.

Terör mağdurları için geriye dönük başvuru imkânı

Teklif, geçmiş yıllarda meydana gelen terör olaylarında yaralanan kişileri de kapsayacak.

Hak sahipleri, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde başvuruda bulunabilecek. Yapılacak incelemelerde vazife malullüğü şartlarını taşıdığı belirlenen kişilerin mevcut aylıkları yeniden hesaplanacak ve hakları güncellenecek.