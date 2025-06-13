Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşıma göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve 7 ay süren titiz çalışmalar sonucunda, dün Bursa'nın da aralarında olduğu 36 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı bahis suçundan 104 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak illerinde gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan, bu tür bahis ve oyunlara teşvik eden; aralarında 1 milyondan fazla takipçiye sahip anonim ve fenomen hesap kullanıcılarının da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonların yapıldığını belirtti.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği ifade edildi.

Yerlikaya paylaşımında valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, İl Emniyet Müdürlüklerini ve kahraman polisleri tebrik ederek, yasa dışı bahis suçunun sadece bireyleri değil, toplumun geleceğini de tehdit ettiğine dikkat çekti. Vatandaşların güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.