Operasyon kapsamında Gaziantep'in yanı sıra bölgesel yapılanmanın bulunduğu Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da da örgütün güncel yapısı deşifre edildi. Ayrıca, FETÖ’nün eleman temin etme yöntemleri tespit edilerek, yurt dışındaki eğitim kamplarına götürülen örgüt üyelerinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Denetim Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda şu iller de yer aldı:

Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı toplantılar düzenledikleri, örgüte ait şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri belirlendi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Bakan Yerlikaya, Gaziantep Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Vergi Denetim Müfettişleri, MASAK çalışanları ve operasyona katılan emniyet mensuplarına teşekkür ederek, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." dedi.