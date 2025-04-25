Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

49 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve örgüte finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyon yapılan iller arasında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin ve Şanlıurfa gibi büyük şehirler de yer aldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.