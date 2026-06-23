İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon; İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde yapıldı.

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin ise sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında toplam 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyım atandı. Ayrıca 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.