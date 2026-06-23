Meslek hayatı boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda görev alan Songül Erbay, yıllar içinde topladığı doğal malzemeleri sabır ve emekle sanat eserlerine dönüştürdüğünü belirtti. Doğanın her köşesinde bir sanat saklı olduğuna inandığını ifade eden Songül Erbay, eserlerinin yalnızca birer tablo değil, aynı zamanda yılların birikimini ve yaşanmışlıklarını yansıtan hikâyeler olduğunu söyledi.

Sergideki her çalışmanın arkasında uzun bir hazırlık süreci bulunduğunu anlatan Songül Erbay, "Bu eserlerde kullanılan tüm materyaller doğadan toplandı. Her bir parçayı yıllar boyunca büyük bir özenle biriktirdim. Daha sonra onları tek tek işleyerek ve bir araya getirerek bugün gördüğünüz çalışmaları oluşturdum. Bu sergi benim için sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda 25 yıllık meslek hayatımın ve doğaya duyduğum sevginin bir yansıması" dedi.

Kuşadası Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği desteğin önemine de dikkat çeken Erbay, eserlerini sanatseverlerle buluşturma fırsatı sunan Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ederek, "Bu serginin açılmasına katkı sağlayan ve emeğime değer veren Kuşadası Belediyesi’ne içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu destek sayesinde yıllardır biriktirdiğim çalışmalarımı ziyaretçilerle paylaşma imkânı buldum" diye konuştu.

Doğanın sessiz tanıklığını sanatın diliyle görünür kılan "Doğadan Tabloya Dönüşenler: Doğa ve Arkeoloji" sergisi, İbramaki Sanat Galerisi’nde 26 Haziran Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.