İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda, terör örgütleriyle bağlantılı olan 255 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü ve terör örgütlerinin faaliyetlerini engelleme, finans kaynaklarını kurutma amacını taşıdı.

PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli ve Van il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı. DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlarda ise Antalya, Çankırı, Edirne, Hatay, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Niğde, Samsun ve Yozgat il jandarma komutanlıkları tarafından 19 zanlı gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda Afyonkarahisar, Bartın, Bursa, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Van il jandarma komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı. Terörizmin finansmanına yönelik operasyonlarda ise Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Şırnak il jandarma komutanlıkları tarafından 24 zanlı gözaltına alındı.

Sol terör örgütlerine yönelik operasyonlarda Adıyaman, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Karabük, Karaman, Konya, Manisa, Muş, Sakarya, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Yozgat il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen çalışmalarda 131 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 38 zanlı hakkında da adli işlemler başlatıldı.