DÜZELTME İLANI

BURSA DEFTERDARLIĞI

02/01/2025 tarihinde başlamak üzere 31.12.2025 tarihine kadar, 39.900 Öğün Malzemeli Öğle Yemeğinin Hazırlanması, Taşınması ve Hertürlü Servis Hizmeti İşi, Çöplerin Toplanması İle Bulaşıkların Toplanıp Yıkanması işi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.



İhale kayıt numarası :2024/1369420 1-İdarenin a) Adresi :Üçevler Mahallesi Ritim Sokak No:8 Nilüfer/BURSA(Ataevler Ana Hizmet Binası) - NİLÜFER / BURSA

b) Telefon ve faks numarası : 2244400102 -2242496742 c) Elektronik posta adresi :[email protected] ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı a) Basın İlan Kurumu İlan Tarihi :25.10.2024-ILN02108705 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

c) İnternet Adresi :Bursa’da Meydan -25.10.2024

: www.yildirimgazetesi.com -25.10.2024

3-Düzeltilen Maddeler Şunlardır.



“3- İhalenin

b) Tarihi ve saati 02.12.2024 -10:00” ihale tarihi şeklinde değişmiştir.

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