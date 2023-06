Turizmin her alanında önemli bir potansiyele sahip Bursa’yı dünyaya tanıtmak için birçok uluslararası etkinliğe imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Umman’da düzenlenen Bursa Günlerinde, kentin değerlerini Arap turizmcilere tanıttı.

Bursa’nın turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi adına öncelikle kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin en iyi şekilde tanıtılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası etkinliklerde boy göstermeye devam ediyor.

Turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde 2018 yılından bugüne dünyanın 20 farklı ülkesinde düzenlenen uluslararası turizm fuarlarına katılan Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin organizasyonları ile 16 farklı ülkede Bursa tanıtım programları düzenledi. Bursalı turizmcilerle yabancı turizmcileri bir araya getirerek, ikili görüşme imkanları sunan, ilk nitelikli gastronomi festivali ile Bursa mutfağını da öne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, gotobursa uygulaması ile kentin değerlerini dijital dünyada da en iyi şekilde tanıtıyor.

Umman’da Bursa rüzgarı

Bursa’nın uluslararası alandaki tanıtım etkinliklerine son olarak Umman’ın başkenti Muskat da eklendi. Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Muskat Büyükelçiliği, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Bursa Sağlık Turizmi Derneği, Salam Air ve turizm sektörünün paydaşlarının girişimleriyle Maskat Crowne Plaza Hotel'de Bursa Tanıtım Günleri düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kültür Turizm Tanıtma Birliği Başkanı Alinur Aktaş, Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Meclis Üyesi Tekin Rama, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu'nun da katıldığı programda Bursalı turizm acenteleri, otel işletmecileri ve sağlık turizmi profesyonellerinden oluşan 18 farklı şirket, faaliyet alanlarıyla ilgili ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bursa heyetinin davetiyle programa katılan Ummanlı 63 farklı turizm şirketinden 97 turizm profesyoneli de Bursa’nın sahip olduğu turizm değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Bursa ve Umman arasındaki turizm ağını güçlendirmek ve Bursa'yı destinasyon olarak kabul eden Ummanlı turizmcilerin Bursa'yı daha detaylı tanıması için düzenlenen etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, doğası, denizi, gölleri ve yayları gibi doğal güzelliklerinin yanında Bursa’nın sağlık turizmi için de önemli bir potansiyele sahip olduğunu hatırlattı.

Büyükşehir her yerde

Klasik belediyecilik anlayışının artık çok gerilerde kaldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Altyapı, yol, çevre temizliği bunlar zaten belediyenin rutini. Biz artık Bursa'mızda tarımdan sanayiye katma değerleri üretimi nasıl sağlarız?, Bursa'nın turizm gelirlerini daha fazla nasıl artırırız?, Hangi destinasyonlardan turist çekeriz? gibi konulara kafa yoruyoruz. Bursa'mızı dünyanın her yerinde tanıtıyoruz. İstiyoruz ki Bursa'mız turizmden de daha fazla pay alsız. Arap coğrafyası Bursa için zaten önemli bir destinasyon. Umman'da da Bursa'mızı tanıttık. Bu etkinliğe sağladıkları katkı ve güzel ev sahipliği için Büyükelçimiz Muhammet Hekimoğlu'na ve etkinliğimize katılan hem Bursalı hem Ummanlı turizmcilere teşekkür ederim. Umarım bu etkinliğimiz iki ülkenin turizm sektörüne de hayırlar getirir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu da Bursa'nın gerçekten tam bir turizm cenneti olduğunu hatırlatarak, özellikle Ummanlı turizcilerin Bursa'ya özel hassasiyet göstermesini beklediklerini kaydetti.

Konuşmalar sonrasında ise Bursa ve Umman turizm heyetleri ikili görüşmelerde bir araya gelerek Bursa'ya yönelik sunulabilecek hizmetlerle ilgili ayrıntılı bilgi edindiler.

