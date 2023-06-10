İnegöl’de seyir halindeki bir motosiklette sürücünün arkasında yolculuk eden köpek, diğer sürücü ve vatandaşların ilgisini çekti.

MOTOSİKLET TUTKUNU “RÜZGAR”

"Rüzgar" isimli köpeğin sahibiyle birlikte motosikletle yaptığı yolculuk herkesi şaşırttı. Tam bir motosiklet hastası olan Rüzgar, sahibi Zafer Toy nereye gidiyorsa onunla beraber gidiyor. Yolda onları görenler ise şaşıp kalıyor.

Zafer Toy, Rüzgar isimli köpeğiyle adeta bir arkadaş. Tam bir motosiklet tutkunu olan köpek, bir insan gibi motosikletin üzerine oturarak seyahat ediyor. Yolda onları görenler ise şaşıp kalıyor.

Rüzgar’ı anayol üzerinde motosikletin arkasında seyahat ettiğini gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak o anları ölümsüzleştiriyor.

Murat Erdoğan