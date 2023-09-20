Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bursa Gastronomi Festivali sona erdi. Festival çerçevesinde bu yıl Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) katkılarıyla kentin önemli gastronomi noktaları arasında yer alan Abdal Meydanı, Tarihi Kayhan Çarşısı ve Koza Han’da gerçekleştirilen etkinliklerle Bursa’nın yöresel lezzetleri Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıldı.

BTSO, Bursa’yı gastronomide marka kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi" temasıyla ikincisi düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali’ne destek veren BTSO, Bursa’nın yerel ve geleneksel lezzetlerini kentin tarihi mekanlarında gerçekleştirdiği etkinliklerle tanıttı.

“Bursa’nın gastronomi potansiyelini tanıtmaya devam edeceğiz”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, yeni lezzet arayışlarının artık turistik seyahatlerin temel motivasyonlarından biri haline geldiğini söyledi. Bursa’nın da Osmanlı kültürü ile şekillenen mutfağıyla gastronomi alanında önemli bir güç olduğunu kaydeden Özen, “Bursa, Türkiye’nin en değerli gastronomi kentleri arasında yer alıyor. Bursa’nın bu potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak ve gastronomi turizmindeki payımızı daha da artırmak için gayret göstermeliyiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi liderliğinde başlatılan Bursa Gastronomi Festivali’ni mutfağımızın tanıtımı açısından çok büyük bir fırsat olarak görüyorum. BTSO olarak bu yıl bizler de Festivale katılan ziyaretçilere şehrimizin geleneksel lezzetlerini, tarihi ve kültürel dokularını hissederek yerinde deneyimleme imkanı sunmak istedik. Böylece tarihi çarşılardaki işletmelerimize de canlılık, hareketlilik kazandırmayı gayeledik. İnşallah gelecek yıllarda Bursamız daha çerçeveli ve güçlü bir şekilde bu Festivale ev sahipliği yapmaya devam edecektir.” dedi.

“Festivalin gelenekselleşmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz”

BTSO Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç, Bursa’nın zengin mutfak mirasına sahip çıkarak tanıtılmasının önemine vurgu yaptı. Bursa Gastronomi Festivali’nin bu anlamda önemli bir misyon üstlendiğini kaydeden Güleç, “Tüm dünyada gastronomi etki alanını her geçen gün genişletiyor. Bursa gibi köklü bir gastronomi kültürüne sahip olan bir kentin de bu gelişmelerin uzağında kalması düşünülemezdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Festivalin büyük bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum. Festivalin geleneksel hale gelmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

"Gastronomide marka kent olmalıyız"

BTSO Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler, Bursa’nın tarihten kültüre, gastronomiden doğaya kadar her alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Güler, Bursa Gastronomi Festivali’nin kentin zenginliklerinin tanıtımı açısından önemine vurgu yaparak şöyle devam etti: “Bursa’nın mutfak mirasının korunması ve gastronomi alanında bir dünya markası olabilmesi bu şehirde yaşayan herkesin etrafında birlik olması gereken ortak bir hedeftir. BTSO olarak bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali’ni destekliyoruz. Bu güzel etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

BTSO mutfak akademi de festivalde yerini aldı

BTSO Meclis Üyesi Irmak Aslan ise Bursa’da yiyecek-içecek sektörüne eğitimli ve profesyonel işgücü kazandırmak misyonu ile faaliyetlerini sürdüren, kentin alanındaki en çerçeveli eğitim merkezi BTSO Mutfak Akademi’nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Festivalde yer aldığını söyledi. BTSO Mutfak Akademi’nin tanıtımı açısından faydalı bir organizasyon olduğunu belirten Aslan, Merinos ve Orhangazi Parkı’nda kurulan stantlarda ziyaretçilere Bursa’nın coğrafi işaret tescilli lezzetlerini deneyimleme imkanı sunduklarını kaydetti.

İşletmeler festivalden memnun

Bursa’nın en önemli çarşılarından biri olan ve kentin simge lezzetlerinden “pideli köfte”nin merkezi Tarihi Kayhan Çarşısı’nda pideli köfte dükkanı işleten Ersin Kalın, Bursa Gastronomi Festivali’nin geçen yıla göre daha heyecan verici ve daha katılımcı olduğunu söyledi. Bursa’nın geleneksel lezzetlerinin Festival ile geniş kitlelere ulaşmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Kalın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na katkıları için teşekkür etti.

Bursa’nın coğrafi işaretli lezzetlerinden “tahinli pide”nin merkezi Abdal Meydanı’ndaki lezzet duraklarından Tarihi Taş Fırın’ın işletmecisi Enes Kavan ise Festivalle birlikte Bursa’da gastronomi turizminin canlandığını söyledi. Kavan, “Bu yıl BTSO’nun katkılarıyla gastronominin Bursa’nın her sokağına işlenmesi çok önemli bir adım olmuş. Gastronomi kültürünün bu kadar güçlü olduğu bir şehirde bunun olmaması bir eksiklikti. Emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BTSO’ya teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Influencerlar festivale tam not verdi

Şehrin gastronomi değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Festivale davet edilen influencer ve yazarlar da Bursa’ya tam not verdi. Influencer Tuğçe Aksulu (baknebuldu), geçen yıl Festivale önemli bir katılım olduğunu hatırlatarak, “Bursa’nın kültürünü ve lezzet rotalarını hem yerel hem de ulusal influencerlar ile birlikte tanıttık. BTSO’nun katkıları ile güzel bir rota oluşturduk. Koza Han, Kayhan Çarşısı ve birçok keşif noktasındaki lezzetleri takipçilerimizle buluşturduk.” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada “Gezgin Çoban” olarak tanınan Mehmet Çoban, “Bursa’nın tarihi mekanlarını gezdik. Bursa gerçekten tarih kokan bir şehir. Diğer taraftan lezzet olarak da kesinlikle hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. İnşallah bu festivallerle hak ettiği değeri görecektir.” ifadelerini kullandı.

“Gastronomi ile yerel kültürü birlikte sunmak doğru bir adım”

Influencer ve gezi-gastronomi yazarı Şennur Enginler kentlerin gastronomi değerlerinin Festivallerle tanıtımının son derece önemli olduğunu söyledi. Gastronominin özellikle turizmde de büyük etkisi bulunduğunu ifade eden Enginler: “Artık insanlar seyahat ederken lezzet peşinde koşuyor. Bursa’nın bu yıl gezi ve gastronomiyi bu Festivalde birleştirmesi çok doğru bir adım olmuş. Gastronomi ile yerel kültürü birleştirmek, ziyaretçilere kentin tarihi dokusunu, kültürünü ve alışverişi hepsini bir arada sunmak çok önemli”

Türkiye’nin ünlü gezginlerinden Reşat Taman geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivali ziyaret ettiğini söyledi. Taman, “Bursa kadim bir kent. Muhteşem bir doğası var. Bunlara gastronomi de eklenince her gezginin mutlaka rotasına eklemesi gereken bir şehre dönüşüyor. Bu yıl BTSO’nun da bu işe dahil olması çok önemli. Şehirdeki kurumlar bir araya gelince çok daha güzel işler çıkıyor. Geçen sene ile bu sene arasındaki farkı da zaten programda görmüş oluyoruz. Bu yıl çok daha fazla tarihi mekan gezdik ve tanıtma imkanı bulduk.” şeklinde konuştu.