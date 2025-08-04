Kurtuluş sahasında oynanan karşılaşmalarda günün ilk maçında A grubundandan çıkan Aşağıballık ve Alibeyköy karşılaştı. Aşağıballık'dan 3 Alibeyköy'den 2 futbolcunun kırmızı kart gördüğü karşılaşmada uzun süre 9 kişi oynayan Alibeyköy, 18. dakikada Kerem Arda Okur ve 55. dakikada da Alperen Şirin'in attığı gollerle turnuvanın favorisi gösterilen Aşağıballıkı 2-0 mağlup ederek ilk yarı finalist oldu.Whatsapp Image 2025 08 04 At 16.08.50Çeyrek finalinin ikinci maçında Konurlar ile Süpürtü karşılaştı. İlkyarısı 0-0 biten biten karşılaşmada Konurlar 34. dakikada Kadir Aslan'ın ceza sahası dışından attığı şık golle 1-0 kazanıp ikinci yarı finalist oldu.
Süpürtü'de turnuvanın 9 golle gol krallığında zirvede olan İlteriş Karakaya'nın 58 ve 60. dakikalarda 2 topu direkten dönerken Selami Tekin hocanın takımı turnuvaya şanşsız bir şekilde veda etti.

Çeyrek finalin üçüncü maçında normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonrası Çavuşköy'ü 5-4 mağlup eden Kulaca yarı finale adını yazdırdı.

Günün ve çeyrek finalin son maçında müthiş bir mücadelenin ardından Hamzabey İlk yarıyı 12. dakikada Melih Türkoğlu'nun golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise Dipsizgöl rüzgarı vardı. Maçın yıldızı Kerem Şimşek'in 32 ve 40. dakikalarda attığı gollerle geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 kazanarak yarı finale yükselen son takım oldu.

Yarı finalde Alibeyköy ile Dipsizgöl, Kulaca ile de Konurlar eşleşti. Yarı final karşılaşmaları 10 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Whatsapp Image 2025 08 04 At 16.08.48

Kaynak: BÜLTEN