Kurtuluş sahasında oynanan karşılaşmalarda günün ilk maçında A grubundandan çıkan Aşağıballık ve Alibeyköy karşılaştı. Aşağıballık'dan 3 Alibeyköy'den 2 futbolcunun kırmızı kart gördüğü karşılaşmada uzun süre 9 kişi oynayan Alibeyköy, 18. dakikada Kerem Arda Okur ve 55. dakikada da Alperen Şirin'in attığı gollerle turnuvanın favorisi gösterilen Aşağıballıkı 2-0 mağlup ederek ilk yarı finalist oldu. Çeyrek finalinin ikinci maçında Konurlar ile Süpürtü karşılaştı. İlkyarısı 0-0 biten biten karşılaşmada Konurlar 34. dakikada Kadir Aslan'ın ceza sahası dışından attığı şık golle 1-0 kazanıp ikinci yarı finalist oldu.

Süpürtü'de turnuvanın 9 golle gol krallığında zirvede olan İlteriş Karakaya'nın 58 ve 60. dakikalarda 2 topu direkten dönerken Selami Tekin hocanın takımı turnuvaya şanşsız bir şekilde veda etti.

Çeyrek finalin üçüncü maçında normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonrası Çavuşköy'ü 5-4 mağlup eden Kulaca yarı finale adını yazdırdı.

Günün ve çeyrek finalin son maçında müthiş bir mücadelenin ardından Hamzabey İlk yarıyı 12. dakikada Melih Türkoğlu'nun golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise Dipsizgöl rüzgarı vardı. Maçın yıldızı Kerem Şimşek'in 32 ve 40. dakikalarda attığı gollerle geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 kazanarak yarı finale yükselen son takım oldu.

Yarı finalde Alibeyköy ile Dipsizgöl, Kulaca ile de Konurlar eşleşti. Yarı final karşılaşmaları 10 Ağustos Pazar günü oynanacak.