Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/208 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/208 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 233 ada, 11 parsel, 291,34 m² arsa üzerinde, ana gayrimenkul "4 KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI" niteliği ile kayıtlı, 1. Katta bulunan 5. Nolu153/15140 cilt/sayfa no ve 95/906 arsa paylı taşınmaz olup borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır, Bursa İl, Osmangazi İlçe, DEMİRTAŞ Mahalle/Köy, 233 Ada, 11 Parsel, 291,34 m²arsa üzerinde tek kütle olarak inşa edilmiştir. Bina Bodrum + Zemin +2. Normal + Çatı kattan oluşmaktadır. 4 katlı olup , 8 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm içermektedir. Betonarme tarzında, 3/B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina girişi Bodrum kat seviyesinden, yapının Kuzey cephesinden sağlanmaktadır. Mimari projesine göre; Bodrum katta Bina girişi ve 2 Adet Mesken, Zemin ve Normal katların her birinde 2'şer adet Meskenden oluşmaktadır. Taşınmazın 2.Normal Katında konumlu meskenlerin Çatı arasında yaşam mahalleri bulunmaktadır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı camekanlı demir doğramadır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup, merdiven korkulukları alüminyumdur. Taşınmazın yer aldığı binanın 2014 yılında inşaatına başlanmış olup, 10 yaşındadır. Taşınmazın yer aldığı yapı bünyesinde açık otopark imkanı bulunmaktadır. Asansör 1 adet (çalışır vaziyette) bulunmaktadır. Isınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Binaya ait Enerji Kimlik Belgesi bulunmamaktadır. Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, 35. Sokak, Bilin Apartmanı, No:5, Kat: 1, Daire:5, Osmangazi / Bursa adresli Taşınmaz mesken nitelikli olup, bina girişine göre sol cephede yer almaktadır. Kuzey ve doğu olmak üzere iki cephelidir. Projesine ve yerinde yapılan incelemelere göre; 70,17m² net alanlı, 1 adet balkon (4,13 m²) dahil 85 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Projesinde ve yerinde Salon, 2 oda, mutfak, antre - hol, wc, banyo ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel ahşap ve pencereleri PVC doğramadır. Salon, antre ve oda hacimlerinde zeminler laminant parke, mutfak, balkon ve banyo ve wc hacminde seramik kaplamadır. Duvarlar salon, oda ve antre hacminde duvarlar plastik boyalıdır. Islak hacimlerin duvarları seramik, tavan plastik boyalıdır. Salon, oda, mutfak ve antre hacimlerinde tavanlar plastik boya+ kartonpiyer şeklindedir. Banyoda, klozet, duş kabini, lavabo mevcuttur. Mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Isınma sistemi doğalgaz yakıtlı kombidir. Taşınmaz iç mekan olarak orta kalitededir. Taşınmaz keşif anında doludur. Fiili durumu konut olup, mal sahibi tarafından kullanılmaktadır.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 2.000.000,00 TLKDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek kaydı, Bursa 8. Aile Mahkemesinin 2022/917 esas sayılı dosyasından konulan ihtiyati tedbir şerhi ( katılma alacağı davası) ve icrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.