“EKSİKLERİMİZE RAĞMEN MAÇA PLANLI HAZIRLANDIK”

Karşılaşma öncesinde cezalı oyuncuların bulunduğunu hatırlatan Güldüren, “Önceki haftadan kart cezalı oyuncularımız vardı. Bu durumu göz önünde bulundurarak planlamamızı yaptık ve hafta boyunca maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık.” dedi.

“SON ANDA YAŞANAN SAKATLIK PLANIMIZI ETKİLEDİ”

Maçtan bir gün önce yaşanan sakatlığın oyun planlarını değiştirdiğini belirten Güldüren, “Mustafa Mete Tetik’in maçtan bir gün önce yaşadığı sakatlık nedeniyle kadro ve oyun planında zorunlu değişikliklere gitmek durumunda kaldık. Bu durum doğal olarak sahaya yansıdı.” ifadelerini kullandı.

“İLK YARI DİRENÇ GÖSTERDİK”

Karşılaşmaya kontrollü başladıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, “Maçın başında bulduğumuz gol bize özgüven kazandırdı. İlk yarıyı dengede götürdük ve devreye eşitlikle girmek oyuncularımız adına olumlu bir tabloydu. Ancak ikinci yarıda yediğimiz gollerle birlikte oyundaki direncimiz düştü.” şeklinde konuştu.

“UZUN BİR MARATONUN İÇİNDEYİZ”

Ligde önlerinde uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Güldüren, “Sekiz haftalık bir yenilmezlik serimiz vardı ve bunu sürdürmek istiyorduk. Ancak futbolun doğasında kazanmak da var, kaybetmek de. Bu mağlubiyetten gerekli dersleri çıkaracağız. Önümüzde uzun bir yol var.” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİK ÖNEMLİ”

Takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirten Güldüren, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Oyuncularımız sahada ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Önümüzde Ankaragücü maçı ve devre arasına kadar oynayacağımız önemli karşılaşmalar var. Bu süreçte camia olarak birlik ve beraberliğimizi korumamız çok önemli.”