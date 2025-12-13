Ademoğlu, maç sırasında Elazığspor yönetim kurulu üyelerinin İnegölspor yönetimine yönelik davranışlarını sert sözlerle eleştirdi.

“BU MUAMELEYİ HAK ETMEDİK”

Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ademoğlu, protokol tribünde yöneticilerine yapılan davranışları kınayarak, “Bu bizim ilk deplasmanımız değil. Yüzlerce deplasmana gittik. Yönetici arkadaşlarımız sadece gollerde sevinmiştir, herhangi bir taşkınlık olmamıştır. Ancak anlamadığımız bir şekilde protokol tribününde yönetimimize saldırıda bulundular. Elazığ’ı hoşgörü şehri olarak bilirdik. İnegöl’ün misafirperverliğini tüm Türkiye, hatta Elazığlılar bile bilir ama burada gördüğümüz muamele hiç hoş değildi. Diken ekersen gül biçemezsin; kim ne ekerse onu biçer. Futbolda yenmek de yenilmek de var. Bugün mağlup olduk, canımız sağ olsun.” dedi.

Ademoğlu, İnegöl’e davet ettikleri Elazığ protokolüne gerçek misafirperverliği göstereceklerini de vurguladı.

“ÜZERİMİZE SEHPA ATILDI, TAHAMMÜLSÜZLÜK GÖSTERDİLER”

Ademoğlu, yaşananların tamamen bir tahammülsüzlük örneği olduğunu belirterek, “İnsanız, hepimiz nefis taşıyoruz. Attığımız gollerden sonra yöneticilerimiz sevindi diye protokol tribününde üzerimize sehpa atıldı. Atılan sehpa da hediye ettiğimiz İnegöl mobilyasıydı. Yenisini İnegöl’de kendilerine iade edeceğiz. Hakaret etmedik, hiçbir taşkınlık yapmadık. Karşılaştığımız bu tablo bizleri üzdü.” dedi.

“MAĞLUBİYETİ TELAFİ EDECEĞİZ”

Başkan Kani Ademoğlu, Elazığ deplasmanından puansız dönülmesine rağmen iyi bir seri yakaladıklarını belirterek bu kaybın telafi edileceğini söyledi. Ademoğlu, “Puan almak için gelmiştik ama kaybettik. Yolun başındayız. Salı günü sahamızda, seyircisiz oynanacak Ankaragücü maçında bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz. Devre arasına kalan üç maçı da en iyi şekilde geçirmeyi hedefliyoruz.” dedi.