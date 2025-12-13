

Toplam 10 takımın yer aldığı grupta, yaşça kendilerinden 1 yaş büyük sporcularla karşı karşıya gelmelerine rağmen ortaya koydukları üstün performansla zirveye adlarını yazdırdılar.

Sezon boyunca disiplinli oyun anlayışı ve mücadeleci kimliğiyle dikkat çeken U11 İnegölspor teknik sorumluluğunu Ömer Yıldız ve Yusuf Öztürk üstlendi. Genç sporcuların gelişiminde önemli rol oynayan iki antrenör, bu başarıyla emeklerinin karşılığını aldı.

Bireysel performanslarda da öne çıkan takımımızda, Enes Bayaz, attığı gollerle ligin gol kralı olmayı başararak önemli bir başarıya imza attı.

Bu anlamlı şampiyonlukta emeği geçen teknik ekip, sporcular ve aileler tebrik edilirken, genç futbolcuların geleceğe umutla bakmamızı sağlayan performansı büyük takdir topladı.